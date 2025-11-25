العالم اليوم - ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية بـ 19.4% في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية بـ 19.4% في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 19.4 بالمئة في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 95.5 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث 2024.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الثلاثاء :"انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 57 مليار ريال.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 69.6 بالمئة في نفس الفترة لتسجل نحو 38.5 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 135.5 بالمئة (تمثل 61.8 بالمئة من إجمالي إعادة التصدير).

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية في الربع الثالث بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي، إلى نحو 303.3 مليار ريال، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.5 بالمئة إلى 207.8 مليار ريال.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1 بالمئة في الربع الثالث 2024 إلى 68.5 بالمئة في الربع الثالث 2025.