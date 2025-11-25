الاحتلال يعتقل 50 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 50 فلسطينياً من الضفةشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 50 فلسطينيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا من بلدة عزون شرق قلقيلية وسط اعتداءات بالضرب، كما اعتقلت 10 فلسطينيين من مدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين، فيما اعتقلت ستة آخرين من بلدة مركة جنوب جنين، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من جنوب نابلس ومخيم جنين بالإضافة لرام الله.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدارس ومنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واحتجزت عشرات الفلسطينيين لساعات، ونكلت بهم في ظل أجواء ماطرة وباردة جداً.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه في إطار السياسة المتصاعدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي تستهدف ترويع الفلسطينيين، والتضييق على الحركة، وملاحقة النشطاء والأسرى المحررين.