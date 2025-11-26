العالم اليوم - باير ليفركوزن يلحق أول هزيمة بمانشستر سيتي في دوري الأبطال

انتم الان تتابعون خبر باير ليفركوزن يلحق أول هزيمة بمانشستر سيتي في دوري الأبطال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 01:24 صباحاً - تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة أولى في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط مساء الثلاثاء، على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة صفر_ 2.

وسجل أليكس جريمالدو هدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة 23، ثم أضاف باتريك تشيك الهدف الثاني في الدقيقة 54.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، أما مانشستر سيتي فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس.

وخرج مانشستر سيتي بهذه الهزيمة من قائمة الفرق التي لم تتعرض لأي خسارة في دوري الأبطال هذا الموسم، والتي تضم حاليا بايرن ميونخ وإنتر ميلان وأرسنال وتوتنهام.