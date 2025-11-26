العالم اليوم - اتفاقية بين أدنوك للغاز وإمستيل بـ4 مليار دولار لمدة 20 عاما

انتم الان تتابعون خبر اتفاقية بين أدنوك للغاز وإمستيل بـ4 مليار دولار لمدة 20 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 06:24 صباحاً - أعلنت "أدنوك للغاز"، المُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة تتراوح بين 12.85 و 15.42 مليار درهم (3.5-4.2 مليار دولار) مع شركة "إمستيل"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المتكاملة لإنتاج الحديد الصلب ومواد البناء في المنطقة.

وتنص الاتفاقية، التي تسري لمدة عشرين عاماً تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2027، على ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات لدعم عمليات "إمستيل" وتعزيز نموها المستقبلي.

وتمثل هذه الاتفاقية انجازاً مهماً يُرسخ الشراكة طويلة الأمد بين "أدنوك للغاز" و"إمستيل"، وتؤكد التزام الطرفين بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

كما تضمن توفير إمدادات طاقة موثوقة لأحد أبرز المنتجين الصناعيين في المنطقة، وتساهم في تعزيز مكانة "أدنوك للغاز" التنافسية كمُمكن رئيسي لمرونة القطاعات الصناعية وتسريع الانتقال نحو مصادر أنظف للطاقة.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": " تُؤكد هذه الاتفاقية المُهمة والتي تهدف لتزويد شركة ’إمستيل‘ بالغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات الدور المحوري لشركة ’أدنوك للغاز‘ في دعم النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وتلتزم ’أدنوك للغاز‘ بالاستمرار في القيام بدورها في توفير طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات لدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز وزيادة القيمة، والمساهمة في ضمان ازدهار الدولة على المدى الطويل".

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "تفخر مجموعة ’إمستيل‘ بتعزيز شراكتها طويلة الأمد مع ’أدنوك للغاز‘ من خلال هذه الاتفاقية المهمة، التي تؤكد قوة التعاون بين مؤسستين وطنيتين رائدتين تساهمان في دفع مسيرة التحول الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة تضمن إمدادات آمنة ومستدامة للطاقة لعملياتنا، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز المحتوى الوطني ودعم مرونة الاقتصاد الوطني. وستستمر مجموعة ’إمستيل‘ من خلال تعاونها مع ’أدنوك للغاز‘ كشريك رئيسي في قطاع الطاقة، بتطوير إنتاج الصلب الأخضر، بما يساهم في رفع الكفاءة على امتداد سلسلة القيمة وتحقيق نمو مستدام لمنظومة الصناعات الوطنية".

وتأكيداً على الأهمية الاستراتيجية لشركة "أدنوك للغاز"، عقد مجلس إدارة "أدنوك" اجتماعه السنوي يوم الاثنين الماضي في موقع "حبشان"، أحد أهم مواقع العمليات التشغيلية للشركة.

ويعكس هذا الاختيار الدور المحوري للشركة في تعزيز أمن الطاقة لدولة الإمارات، ودعم مرونة القطاع الصناعي، وترسيخ مكانتها كمزوّد عالمي موثوق ومسؤول للطاقة.

ويؤكد انعقاد اجتماع مجلس إدارة "أدنوك" في مجمع "حبشان" الثقة الكبيرة في توجهات "أدنوك للغاز"، وكفاءة كوادرها البشرية، ودورها المتنامي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وتُعد "إمستيل" أكبر شركة مُدرجة في الدولة في مجال الصلب ومواد البناء، حيث تدير مصنعاً متكاملاً وتصدّر منتجاتها إلى الأسواق العالمية. ومن خلال توفير إمدادات مستقرة وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات، تساهم "أدنوك للغاز" في تمكين شركة "إمستيل" من توسيع إنتاجها، وإدارة الانبعاثات، وتعزيز مرونة قاعدة التصنيع في الدولة. ويجسّد هذا التعاون التزام "أدنوك للغاز" بدعم نمو وتطور الصناعات الوطنية الرئيسية والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.