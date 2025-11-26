العالم اليوم - لبنان وقبرص يوقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية

انتم الان تتابعون خبر لبنان وقبرص يوقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، في خطوة وصفها الطرفان بالتاريخية، وتفتح المجال لاستغلال المنطقة الاقتصادية المشتركة.

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن هذا التعاون لا يستهدف أي طرف. مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والسياحة والأمن.

وأضاف: "ندعو للتخلي عن سياسة الأطماع والهيمنة التي كلفت المنطقة أثمانا باهظة"، معربا عن أمله في توقيع اتفاق الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن الاتفاقية تمثل رسالة سياسية قوية بشأن التعاون الإقليمي والاستقرار، واصفا إياها بالتاريخية.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاق أنهى ملفا كان عالقا منذ عدة سنوات. وأكد أن الاتفاقية تفتح آفاقا مستقبلية جديدة للفرص المشتركة بين لبنان وقبرص.

وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان توفر الغطاء القانوني للمستثمرين المحتملين المهتمين بمشاريع الطاقة بالمنطقة.