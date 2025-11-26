العالم اليوم - كاتس: لا مفر من استخدام القوة إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه

انتم الان تتابعون خبر كاتس: لا مفر من استخدام القوة إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 02:16 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، إن نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام "أمر غير قابل للتحقق"، محذراً من أن إسرائيل ستلجأ إلى القوة في لبنان إذا لم ينفذ هذا التعهد الذي قال إن واشنطن ألزمت به الحزب.

جاءت تصريحات كاتس خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، نقلت القناة الإسرائيلية السابعة مقتطفات منها.

وأضاف: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى طوعا عن سلاحه (…) وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك مفر من استخدام القوة مرة أخرى في لبنان".

وأشار كاتس إلى أن الإدارة الأميركية حددت نهاية العام موعدا لنزع سلاح الحزب، قائلا إنه "لا يرى أي مؤشرات عملية" على إمكانية تحقيق ذلك على الأرض.

يأتي ذلك بعد أيام من اغتيال إسرائيل القيادي البارز في حزب الله هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، في عملية قالت تل أبيب إنها جزء من جهودها "لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته".

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش متابعتها، إلا أن بيروت حملت إسرائيل مسؤولية عرقلة انتشار قواتها في الجنوب بسبب الغارات والانتهاكات المتكررة.