العالم اليوم - مسؤول إيراني يتحدث عن فوز ممداني: هذا ما يعنيه

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 02:16 مساءً - قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران أملي لاريجاني، إن انتخاب زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك يمثل رسالة مناهضة لسياسات الحكومة الأميركية الحالية.

واعتبر لاريجاني، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن فوز "شخصية مسلمة وشيعية معروفة بمواقفها المناهضة لإسرائيل في نيويورك، يعكس اتجاهات شعبية جديدة داخل المجتمع الأميركي"، وفق تعبيره.

وفي شأن آخر، قال المسؤول الإيراني إن "الدعم الواسع من أحرار العالم، خاصة في الغرب والولايات المتحدة، للشعب الفلسطيني يعبر عن انتصار جبهة المقاومة".

وأضاف لاريجاني: "الحديث عن استسلام جبهة المقاومة مجرد وهم، وإسرائيل لن تصل إلى هذا الحلم مطلقا. دفع أهالي غزة وجبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن ثمنا باهظا في الحرب الأخيرة، لكن إنجازات جبهة المقاومة في بناء حركة ضد الكيان الصهيوني المكروه لا تتناسب مع خيال أمبركا والكيان الصهيوني".

ونقلت "مهر" عن لاريجاني قوله: "اغتيال قادة حزب الله واليمن وحماس ليس إنجازا أو انتصارا للكيان الصهيوني. اليوم لا مكانة للكيان الصهيوني بصفته نظاما ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية، وقد اتحدت الشعوب الحرة وتحدثت بصوت واحد ضد هذا الكيان المكروه".