العالم اليوم - من شعر كوكوريا إلى جيبه.. سخرية من أداء يامال أمام تشلسي

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 03:24 مساءً - فشل نجم برشلونة الإسباني لامين يامال في إظهار قدراته أمام تشلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، إذ اصطدم بصلابة زميله في منتخب إسبانيا مارك كوكوريا.

وعلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ظهرت موجة ساخرة من أداء يامال، إذ لم يقدم شيئا يذكر خلال المباراة التي خسرها برشلونة خارج ملعبه بثلاثية نظيفة، بعد أن أغلق أمامه كوكوريا كل المساحات.

وسخر حارس مرمى تشلسي روبرت سانشيز، من الأداء المتواضع لمهاجم برشلونة، وقال إن "كوكوريا وضع لامين يامال في جيبه".

وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو سبورت" الفرنسية: "كوكوريا وضعه في جيبه، جميع اللاعبين يظهرون بشكل رائع إلى أن يواجهوا أندية إنجليزية. يقولون إن برشلونة المرشح؟ لا بل نحن المرشحون".

كما نشر متابعون على منصات التواصل الاجتماعي صورة لشعر كوكوريا الكثيف الشهير، مازحين بالقول إن "هذا كل ما رآه يامال خلال اللقاء".

وبعد طرد المدافع رونالد أراوخو في نهاية الشوط الأول، وجد الكتالونيون أنفسهم تحت وابل من الهجمات، إذ استقبلت شباكهم 6 أهداف ألغيت منها 3 واحتسبت مثلها.

وواصل الفريق الإسباني نزيف النقاط، بعد تعادله 3-3 أمام كلوب بروج في بلجيكا الجولة الماضية، وتلقى خسارته الثانية ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز 15.

ولعب يامال في الجهة اليسرى، لكنه لم ينجح في إرباك دفاعات تشلسي وعجز عن إجاد حلول، إذ أحاط به اللاعبون ونجح كوكوريا في ضبط تحركاته وحرمانه من المساحة.

ومنذ بداية الموسم، سجل يامال 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 13 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات.

وتراجع أداء الفتى الذهبي، وعجز عن مساندة فريقه في المواعيد الكبرى، خاصة بعد تكرر إصاباته مؤخرا.