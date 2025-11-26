العالم اليوم - لبنان يرد على مستشار خامنئي: اهتم بشؤون الإيرانيين أفضل

انتم الان تتابعون خبر لبنان يرد على مستشار خامنئي: اهتم بشؤون الإيرانيين أفضل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:24 مساءً - اشتعل الجدل السياسي في لبنان ، يوم الأربعاء، بعد ردود حادة من وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على تصريحات مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قال إن "وجود حزب الله بات بالنسبة للبنان أهم من الخبز اليومي".

وقال وزير الخارجية يوسف رجي في منشور عبر منصة "إكس": "عزيزي وزير الخارجية الإيراني، كنت أرغب فعلا في تصديق ما تفضلتم به من أن إيران لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، إلى أن خرج علينا مستشار مرشدكم الأعلى ليرشدنا إلى ما هو مهم في لبنان ويحذر من عواقب نزع سلاح حزب الله."

وأضاف رجي: "ما هو أهم من الماء والخبز بالنسبة إلينا هو سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي، بعيدا عن الشعارات الأيديولوجية والسياقات الإقليمية العابرة للحدود التي دمرت بلدنا ولا تزال تدفعه نحو الخراب."

من جانبه، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان: "سيد خامنئي ومستشاره العزيز، لو أنكما تهتمان بشؤون الإيرانيين وشجونهم لكان ذلك أفضل لنا جميعا."

وأكد جعجع أن لبنان دولة ذات سيادة، مضيفا: "لبنان دولة مستقلة لها دستورها، وتحكمها سلطة لبنانية منتخبة شعبيا وديمقراطيا، ولا يحق لكم التدخل في شؤونها."

وكان مستشار المرشد الإيراني قد قال إن "حزب الله كان منقذا للشعب اللبناني، ووجوده اليوم أهم من الخبز"، مؤكدا أن إيران ستواصل دعمه، ومشددا على أن "اعتداءات إسرائيل تظهر النتائج الكارثية لنزع سلاحه".

وأشار إلى أن اغتيال قيادي حزب الله هيثم الطبطبائي تم "بانتهاك لسيادة لبنان"، وأن تل أبيب "تحاول من خلال استهداف قادة الحزب تحقيق أهدافها عبر بث الرعب والخوف"، معتبرا أن خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار "يُظهر أهمية بقاء سلاح المقاومة".