العالم اليوم - سان جيرمان يتفوق على توتنهام في مباراة "غزيرة الأهداف"

انتم الان تتابعون خبر سان جيرمان يتفوق على توتنهام في مباراة "غزيرة الأهداف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 01:24 صباحاً - حقق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، فوزا هاما على توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا في مباراة شهدت تسجيل 8 أهداف من الجانبين.

وقلب الفريق الفرنسي تأخره مرتين أمام توتنهام ليفوز 5- 3 في مباراة شهدت تألق لاعب الفريق الباريسي فيتينيا.

وأحرز فيتينيا ثلاثية من الأهداف بلمستين رائعتين وركلة جزاء، فيما سجل وليان باتشو وفابيان رويز أيضا لصالح سان جيرمان، الذي اضطر لبذل مجهود كبير بينما تقدم توتنهام مرتين عن طريق ريتشارليسون وراندال كولو مواني الذي سجل ثنائية.

وبعد أربعة انتصارات في خمس مباريات، يحتل سان جيرمان، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوكا هرنانديز في الوقت بدل الضائع، المركز الثاني ويبدو في طريقه للتأهل المباشر إلى دور الستة عشر بينما يحتل توتنهام المركز 16 بثماني نقاط.