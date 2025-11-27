العالم اليوم - السلطات الأميركية تكشف حالة عنصري الحرس المصابين

انتم الان تتابعون خبر السلطات الأميركية تكشف حالة عنصري الحرس المصابين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 01:24 صباحاً - قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، كاش باتيل، إن اثنين من عناصر الحرس الوطني في ولاية ويست فيرجينيا، واللذين تعرضا لإطلاق نار، يوم الأربعاء، على بعد عدة شوارع من البيت الأبيض، ما زالا على قيد الحياة وفي حالة حرجة.

وكان حاكم ولاية ويست فيرجينيا قد أعلن في البداية أن الجنديين قد توفيا، لكنه تراجع لاحقا قائلا إن مكتبه "يتلقى تقارير متضاربة" بشأن حالتهما.

من جانبها، قالت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر، الأربعاء: "عنصرا الحرس الوطني أصيبا في إطلاق نار متعمد".

وأضافت باوزر: "إن عنصري الحرس في حالة حرجة داخل المستشفى. هذا هجوم مستهدف".

وتابعت: "ما نعرفه.. هو أن هذا إطلاق نار متعمد. يبدو أن أحد الأشخاص استهدف عنصري الحرس"، مضيفة: "لقد قبض عليه".