العالم اليوم - أستراليا تدرج الحرس الثوري في قائمة الدول الراعية للإرهاب

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 07:20 صباحاً - أعلنت أستراليا، الخميس، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، إن بلادها اتخذت هذا القرار عقب "تقييم استخباراتي خلص إلى تدبير الحرس الثوري هجمات ضد اليهود في أستراليا".

وفي أغسطس الماضي، اتهمت أستراليا إيران بتدبير "هجومين معاديين للسامية"، بإضرام حريق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن.

وأمهلت أستراليا سفير طهران 7 أيام لمغادرة البلاد، في أول طرد من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.