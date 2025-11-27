العالم اليوم - ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين في 10 أشهر

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين في 10 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 10:20 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية صينية نشرت الخميس ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبيرة في الصين خلال أول 10 شهور من العام الحالي بنسبة 1.9% سنويا، وهو ما يشير إلى تباطؤ نمو الأرباح بعد أن سجلت نموا بمعدل 3.2% خلال أول 9 شهور من العام.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الأرباح واصلت النمو المطرد للشهر الثالث على التوالي منذ أغسطس الماضي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات مكتب الإحصاء أن إجمالي أرباح الشركات التي لا تقل إجمالي إيرادات الواحدة منهاعن 20 مليار يوان (2.8 مليون دولار) سنويا زاد خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى 5.95 تريليون يوان.

