العالم اليوم - نقاش حول مستقبل سلوت.. المدرب وأسطورتا ليفربول يتحدثون

انتم الان تتابعون خبر نقاش حول مستقبل سلوت.. المدرب وأسطورتا ليفربول يتحدثون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 10:20 صباحاً - أكد المدير الفني لليفربول الإنجليزي أرني سلوت، أنه لا يزال يحتفظ بدعم قيادات النادي ولا يخشى فقدان وظيفته، رغم الخسارة 1-4 أمام أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وقال سلوت بعد الخسارة الثانية الكبيرة لليفربول في دوري أبطال أوروبا: "أشعر بالأمان، أنا بخير. لديّ الكثير من دعم المسؤولين".

وأضاف المدرب الهولندي: "بالطبع سيكون من الجيد أن نقلب الأمور ونحقق الفوز، لكن إذا كنت لا تقوم بعمل جيد فمن الطبيعي أن تبدأ الأسئلة".

وأكد سلوت: "منصبي بخير. ليست هذه المرة الأولى التي أكون فيها في وضع صعب، لكن الامر متعلق بالموعد الذي نقلب فيه الأمور".

وأكمل: "لا أشعر بالقلق. ما أعنيه بهذا هو أن تركيزي على أشياء أخرى بعيدا عن منصبي. أحتاج لأقوم بعمل أفضل وهذا ما أحاول القيام به كل يوم".

"لا أزمة"

وفي السياق ذاته، دعا أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، سلوت إلى البحث عن حلول سريعة لوقف تراجع الفريق وسط تزايد الضغوط عليه.

وتعد هذه الهزيمة المذلة التاسعة لليفربول في آخر 12 مباراة خاضها بجميع المسابقات، وهي أسوأ سلسلة له منذ موسم 1953-1954، كما أنها الخسارة الثالثة على التوالي بفارق 3 أهداف.

وكان سلوت قاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له، لكن الفريق يقبع الآن في المركز الـ12 في الدوري المحلي، والـ13 في دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، رفض جيرارد وصف الوضع بالأزمة.

وقال جيرارد، الذي شارك في 710 مباريات مع ليفربول، لشبكة "تي إن تي" سبورتس: "الأزمة كلمة قوية وتقلل من احترام بعض اللاعبين الذين قدموا الكثير لهذا النادي، وللمدرب الذي حقق لقب الدوري قبل 3 أشهر".

وتابع: "لكن لا يمكنك إنكار أن الفريق يعاني بشكل كبير، فهو يمر بمرحلة سيئة للغاية والثقة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويواصل النزيف".

وأردف: "ما لم يتمكن المدرب من إيجاد الحلول وتحقيق الاستقرار في الفريق، فإن المعاناة ستستمر".

"سابق لأوانه"

ويرى ستيف مكمانامان، زميل جيرارد السابق في منتخب إنجلترا وليفربول، أن الحديث عن مستقبل سلوت سابق لأوانه.

وقال: "أعتقد أن الوقت مبكر جدا لمثل هذه الأسئلة، إلا إذا خرجوا من دوري أبطال أوروبا وتراجعوا إلى مناطق الهبوط في الدوري الإنجليزي".

وتابع مكمانامان: "سيلعبون أمام أرسنال في الأسبوع الثاني من شهر يناير، وهذا هو الوقت الذي يجب أن يطرح فيه السؤال. سيكونون في منتصف الموسم بحلول ذلك الوقت".

ويحل ليفربول ضيفا على وستهام يونايتد في الدوري، الأحد، ثم يستضيف سندرلاند على أرضه.