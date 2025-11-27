العالم اليوم - بابا الفايتكان يصل إلى تركيا في أول جولة خارجية له

انتم الان تتابعون خبر بابا الفايتكان يصل إلى تركيا في أول جولة خارجية له من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 02:04 مساءً - وصل البابا لاوون الرابع عشر (ليو) ظهر، يوم الخميس، إلى أنقرة، المحطة الأولى من زيارة لتركيا تستمر أربعة أيام، هي التحرك الخارجي الأول للحبر الأعظم، وسط وضع متوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وحطت الطائرة البابوية في أنقرة عند الساعة 12,20 بالتوقيت المحلي (09,20 ت غ)، وكان في استقباله عند نزوله منها وزير الثقافة التركي محمد نوري إرسوي.

كما التقى البابا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومن المقرر أن يلقي خطابا أمام مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، على أن يتوجه إلى إسطنبول في ساعات المساء الأولى.

وقال البابا للصحفيين الثمانين المرافقين له في الطائرة من روما إلى أنقرة "لقد انتظرت هذه الرحلة طويلا لما تحمله من معان للمسيحيين، وهي أيضا رسالة جميلة للعالم أجمع".

وحرص على تحية كلٍ منهم على حدة، وتمنى للأميركيين "عيد شكر سعيدا"، مشددا على ضرورة السعي إلى تحقيق السلام والوحدة.

وتحظى هذه الزيارة، وهي الأولى للاوون الرابع عشر إلى الخارج منذ توليه الكرسي الرسولي، باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، في ظل المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

تعزيز الوحدة

وفي العاصمة التركية، يزور لاوون الرابع عشر أيضا بعيد الظهر ضريح مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك (1881-1938)، وهو مزار وطني ورمز للجمهورية العلمانية.

وبعد أنشطة اليوم الأول السياسية الطابع، تتخذ الزيارة منحى دينيا الجمعة، من خلال الاحتفال في إزنيق (نيقية القديمة) بالذكرى الـ 1700 لأول مجمع مسكوني، شارك فيه عام 325 للميلاد نحو 300 أسقف من الإمبراطورية الرومانية، وشكّل محطة تأسيسية للمسيحية.

وعلى ضفة بحيرة إزنيق، يشارك البابا الجمعة في صلاة مسكونية مشتركة مع كهنة من كنائس أرثوذكسية، بدعوة من بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول الذي يُعَدّ الممثل الأبرز للكنيسة الأرثوذكسية المنقسمة في الحوار مع الفاتيكان.