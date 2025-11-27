العالم اليوم - الشرع: لا يمكن للساحل السوري أن تكون له سلطة قائمة بذاتها

انتم الان تتابعون خبر الشرع: لا يمكن للساحل السوري أن تكون له سلطة قائمة بذاتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 08:20 مساءً - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع الساحل السوري لا يمكن أن يكون كيانا قائما بذاته أو منفصلا عن بقية الجغرافيا السورية، مشددا على أن وحدة البلاد مترابطة سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا، في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة وصفها بـ"المفصلية والتاريخية" على مستوى الداخل والمنطقة.

وقال الشرع إن عملية بناء الدولة تحتاج إلى وقت، موضحا أن الاستقرار والنمو الطبيعي للدول يكونان تدريجيين وتراكميين، بينما القفزات المفاجئة كثيرا ما تنتج إشكالات أو تصورات غير دقيقة.

وأضاف أن الدولة عازمة على وضع منظومة قوانين وأنظمة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتيح تأسيس أركان دولة قوية.

وأكد: "نحن لا نسعى لصناعة أمجاد شخصية لأي أحد، فقد عشنا مراحل كنا فيها في قلب الخطر، ولم تكن السلطة هي ما يشغلنا، بل كانت الأولوية دائما لبناء ما يخدم سوريا وواقعها ومستقبلها".

وشدد الشرع على أن الوحدة الوطنية تمثل ركنا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرا إلى أن سوريا شهدت في الآونة الأخيرة تفاعلا ودعما واسعا من دول وشعوب محبة لها، حيث تتقاطع للمرة الأولى مشاعر الشعوب مع مواقف حكامها تجاه القضية السورية.

وفي حديثه عن مرحلة ما بعد النزاعات، أوضح الرئيس السوري أن الدول تدخل في مرحلة حساسة تعرف بـ"دوامة ما بعد النزاع والتعطيل"، وغالبا ما تحتاج هذه المرحلة لسنوات طويلة لتجاوز آثارها، وتتطلب مقومات جديدة وظروفا داعمة، مع بقاء خشية دائمة من احتمال العودة إلى النزاعات، مؤكداً أن سوريا استطاعت تجاوز هذه المرحلة.

وأضاف أن سوريا تقف اليوم أمام مرحلة تاريخية بدأت منذ انطلاق المعركة في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وهي محطة مفصلية لا تمس سوريا وحدها، بل تمتد آثارها لتشمل المنطقة بأكملها، مؤكداً أن أنظار العالم تتجه إلى سوريا بانتظار انطلاقة جديدة تعيد التوازن والاستقرار.

وأوضح أن الجغرافيا السورية مترابطة ومتكاملة، ومن الصعب فصل أي جزء منها عن الآخر، مؤكداً أن موارد الساحل مرتبطة بشكل مباشر بالمنطقة الشرقية، وكذلك العكس، وأن سوريا من دون منفذ بحري تفقد جزءاً أساسياً من قوتها الاستراتيجية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الساحل السوري يمتلك مقومات تعكس تماسك المجتمع السوري، ويجسّد قوة الوحدة الوطنية، كما أن التنوع الاجتماعي والطائفي فيه يُعد إثراءً للدولة السورية وليس موضعاً للجدل.