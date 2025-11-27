العالم اليوم - خامنئي ينفي توجيه أي رسالة غير مباشرة إلى واشنطن

انتم الان تتابعون خبر خامنئي ينفي توجيه أي رسالة غير مباشرة إلى واشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:24 مساءً - نفى المرشد الإيراني علي خامنئي صحة ما تردد عن توجيه رسالة غير مباشرة من إيران إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن هذه الأنباء "كذب محض"، مشددا على أن الحكومة الأميركية "لا تستحق التواصل أو التعاون مع إيران".

وفي حديثه عن التطورات العسكرية، قال المرشد الإيراني إن بلاده تعرضت في حرب الـ12 يوماً لعدوان من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه أكد أن الطرفين "تعرضا للفشل وعادا بيد خاوية، ولم يصلا إلى أي هدف من أهدافهما".

وأضاف أن "الكيان كان يخطط منذ 20 عاما للحرب على إيران، لكنه عاد بيد خاوية، وفشل الكيان وكذلك أميركا"، مشيرا إلى أن إيران تكبدت خسائر كبيرة وفقدت عدداً من الأحبة، واصفا ذلك بأنه "طبيعة الحروب".

وفي الشأن الداخلي، شدد المرشد الإيراني على أن دولة مثل إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى في ظل ما وصفه بـ"الأطماع والتدخلات الخارجية".

ودعا خامنئي الإيرانيين إلى تجنب هدر الماء والخبز والغاز والبنزين والمواد العامة، قائلا إن من "أهم المخاطر والخسائر التي تلحق بالبلاد هو الهدر".