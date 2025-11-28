ارتفاع عدد ضحايا حريق هونغ كونغ

ارتفاع عدد ضحايا حريق هونغ كونغأعلنت السلطات في هونغ كونغ، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا الحريق في مجمع "وانغ فوك" السكني بمنطقة "تاي بو" شمال المدينة إلى 128 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 250 شخصا في عداد المفقودين.

وأعلن كريس تانغ رئيس جهاز الأمن في هونج كونج، انتهاء جهود الإنقاذ بعد حريق اندلع في أبراج سكنية وأسفر عن مقتل 128 شخصا على الأقل.

من جانبها، أعلنت خدمات الطوارئ في هونغ كونغ أن النيران تم إخمادها بعد أن التهمت أربعة من المباني السكنية الثمانية بالمجمع السكني، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحرائق في ثلاثة مبان أخرى، فيما بقي مبنى واحد في المجمع بمنأى عن النيران.

يذكر أن الحريق اندلع في سقالات خيزران في عدة مبان ضمن أعمال صيانة بالمجمع السكني، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء أخرى من الأبنية، وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد على المباني، فيما كان الرماد يتطاير في الهواء.