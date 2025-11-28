العالم اليوم - لاريجاني: فكرة أميركا وإسرائيل بتدمير النووي الإيراني غبية

انتم الان تتابعون خبر لاريجاني: فكرة أميركا وإسرائيل بتدمير النووي الإيراني غبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:28 مساءً - أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن فكرة الولايات المتحدة وإسرائيل بتدمير البرنامج النووي الإيراني "غير ناضجة وغبية"، مشددا على أن الصناعة النووية الإيرانية تقوم على معرفة راسخة ومتجذرة لا يمكن القضاء عليها بالقوة.

جاءت تصريحات لاريجاني في مقابلة أجرتها شبكة "HUM" الإخبارية الناطقة بالأردية خلال زيارته إلى باكستان التي استمرت يومين، وتطرقت إلى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والملف النووي والتطورات في غزة، وفقا لوكالة إرنا للأنباء.

وقال لاريجاني إن البرنامج النووي الإيراني "حقيقي وقائم على عقول آلاف العلماء والخبراء"، مضيفا أن الاغتيالات والأعمال العسكرية الإسرائيلية "لا تغير من هذه الحقيقة"، على حد تعبيره. وأكد أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، لكنها ماضية في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وشدد على أن الحل الرئيسي للملف النووي لا يزال "دبلوماسيا"، متسائلا عن جدوى الحرب إذا كانت واشنطن ما تزال تدعو إلى التفاوض، ومعتبراً أن تحديد نتائج المفاوضات مسبقاً يجعل منها "مهزلة".