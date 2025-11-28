العالم اليوم - برلمان ألمانيا يقر مبلغ ضخم للإنفاق العسكري في ميزانية 2026

انتم الان تتابعون خبر برلمان ألمانيا يقر مبلغ ضخم للإنفاق العسكري في ميزانية 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:28 مساءً - أقر المشرعون في مجلس النواب الألماني الجمعة، ميزانية عام 2026 بإجمالي إنفاق يقارب 525 مليار يورو (608 مليارات دولار).

وتتضمن المقترحات أكثر من 180 مليار يورو للاقتراض، وهو مبلغ أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى في التاريخ الألماني باستثناء فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتشمل الميزانية أيضا نحو 108 مليارات يورو للإنفاق العسكري، وهي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة.

ومن المقرر أن تحصل أوكرانيا على مبلغ قياسي مقداره 11.5 مليار يورو للمدفعية والطائرات المسيرة والمركبات العسكرية ومعدات أخرى لتعزيز دفاعها ضد روسيا.

وانتقدت أحزاب المعارضة بشدة الميزانية، جزئيا بسبب خطط الدولة لتحمل مليارات الديون الإضافية.