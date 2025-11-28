العالم اليوم - "سيكون وحشا".. كواليس سباق حكيمي للعودة قبل "كان 2025"

انتم الان تتابعون خبر "سيكون وحشا".. كواليس سباق حكيمي للعودة قبل "كان 2025" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:24 مساءً - كشفت تقارير صحفية، الجمعة، كواليس برنامج التعافي الذي يتبعه الدولي المغربي، ولاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي للعودة إلى الملاعب من أجل مساندة "أسود الأطلس" في بطولة كأس الأمم الإفريقية المرتقبة في بداية ديسمبر المقبل.

وقال، ناصر لاغيت، أحد المقربين من أشرف حكيمي، إن حكيمي يبذل مجهودا هائلا، و"يخوض سباقا ضد الزمن" للعودة في الوقت المناسب لمساندة منتخب بلاده.

وأوضح لاغيث، في مقابلة مع إذاعة "مونت كارلو سبورت" الفرنسية، إنه معجب بإصرار الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، الذي يخضع حاليا لإعادة التأهيل في إسبانيا.

وأضاف: "أشرف حكيمي يضاعف جهوده ويقضي تقريبا 6 ساعات يوميا في إعادة التأهيل ليعود في الوقت المناسب ويساعد منتخب بلاده".

وذكرت "مونت كارلو سبورت" أن كلمات لاغيت تلخص عقلية حكيمي الذي يدرك أهميت مشاركته إلى جانب منتخبه في "الكان" الذي سيلعب على أرض بلده، وأمام شعب لم يحتفل بهذا اللقب القاري منذ عام 1976.

والأسبوع الماضي، قال حكيمي لقناة "كانال بلوس" الفرنسية، إنه متفائل بقدرته على العودة إلى الملاعب بالتزامن مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية في 21 ديسمبر 2025.

ومن جهته قال مدرب "أسود الأطلس"، وليد الركراكي، للقناة ذاتها إنه يمني النفس بأن يكون حكيمي جاهزا للعودة من أجل كأس الأمم الإفريقية. مضيفا: "عندما سيعود سيكون وحشا… سنصاب بالفوضى عندما يعود، لأنه آلة حقيقية".

وأصيب حكيمي، الذي فاز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في القارة الإفريقية، بإصابة خطيرة في كاحله نتيجة تدخل متهور من لويس دياز لاعب بايرن ميونخ، بداية هذا الشهر.

وقال نادي باريس سان جيرمان، في بيان، إن حكيمي أصيب بالتواء حاد في الكاحل الأيسر، وسيمنعه ذلك من اللعب لعدة أسابيع.