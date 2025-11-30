العالم اليوم - العراق.. مقتل شخص في هجوم على صهاريج وقود بأربيل

انتم الان تتابعون خبر العراق.. مقتل شخص في هجوم على صهاريج وقود بأربيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 نوفمبر 2025 12:12 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، السبت، أن هجوما على صهاريج للوقود في مدينة أربيل أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الداخلية في كردستان العراق في بيان إن "جهات خارجية ومحلية حاولت إثارة الفوضى، وبدأت آخر محاولة تخريب باستهداف حقل كورمور للغاز، بهدف إيقاف توليد الكهرباء في الإقليم".

وأضاف البيان أنه "بعد أن استخدم إقليم كردستان العراق الوقود السائل بديلا عن الغاز لتوفير الكهرباء، بتحريض داخلي وخارجي، قامت مجموعة من مثيري الشغب بقطع طريق صهاريج الوقود والمواطنين في غوير، وأطلقوا النار على المارة والمسافرين".

وشدد البيان على أن حكومة كردستان العراق "ستضع حدا لهذه الأعمال التخريبية".

واختتم البيان بالقول إنه "لوقف أعمال الشغب هذه، يتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا للقوانين المعمول بها في إقليم كردستان العراق، ولا أحد فوق القانون".