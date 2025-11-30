العالم اليوم - حديث خاص بين غوارديولا وهالاند.. ونصيحة قبل "الهدف 100"

انتم الان تتابعون خبر حديث خاص بين غوارديولا وهالاند.. ونصيحة قبل "الهدف 100" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 نوفمبر 2025 01:08 صباحاً - كشف جوسيب وارديولا مدرب مانشستر سيتي كواليس حديثه الجانبي مع إرلينغ هالاند مهاجم الفريق بعد الفوز الصعب على ليدز يونايتد بنتيجة 3 - 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وقال غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كنت أقول له أنه سينجح في تسجيل هدفه رقم 100 في الدوري، ولكنه بحاجة للراحة في ظل قوته الجسدية مع خوض العديد من المباريات".

وأوضح المدرب الإسباني: "لا أقصد الراحة البدنية فقط بل الذهنية أيضا، فهو مختلف عن جيريمي دوكو وفيل فودين، إنه لاعب ضخم، ونحن نحتاجه بشدة".

وانتقل المدير الفني لمانشستر سيتي للإشادة بفيل فودين الذي سجل ثنائية في مرمى ليدز، منها هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وأوضح غوارديولا "لقد سبق أن سجل فودين العديد من الأهداف، فهو لاعب مميز، ويتسم بقوة التسديدات، وسبق أن سجل هدف حسم تتويجنا بلقب الدوري أمام ويستهام".

وأشار إلى أن "وجود فودين بالقرب من منطقة الجزاء ضروري، لأنه يتسم بالسرعة في التسديدات والتمريرات، ويقدم موسما رائعا".

وبشأن تحليله الفني للمباراة، قال غوارديولا "لقد زادت الأمور صعوبة بعدما غيّر مدرب ليدز يونايتد طريقته بالاعتماد على التمريرات الطولية للثنائي الهجومي كالفيرت لوين ولوكاس نميشا، بينما أتيحت لنا العديد من الفرص، ونجحنا في تحقيق هدفنا".