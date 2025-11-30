العالم اليوم - قتلى جراء إطلاق نار بقاعة مناسبات بولاية كاليفورنيا

انتم الان تتابعون خبر قتلى جراء إطلاق نار بقاعة مناسبات بولاية كاليفورنيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 نوفمبر 2025 08:16 صباحاً - قال مسؤولون في الشرطة الأميركية، مساء السبت، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون جراء إطلاق نار خلال تجمع عائلي في قاعة مناسبات في ستوكتون بولاية كاليفورنيا.

وأوضحت هيذر برنت، المتحدثة باسم مكتب مأمور مقاطعة سان خواكين، أن من بين الضحايا أطفال وبالغين.

وأشارت برنت خلال مؤتمر صحفي في مكان الحادث إلى أن المؤشرات المبكرة "توحي بأن هذا ربما كان حادثاً مُستهدفاً".

ووقع إطلاق النار داخل قاعة المناسبات، التي تتشارك في موقف للسيارات مع شركات أخرى.

ولا يزال المحققون يعملون على تحديد الدافع المحتمل.