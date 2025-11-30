العالم اليوم - فوضى المونديال بدأت مبكرا.. "أزمة" تهدد مشاركة إيران

انتم الان تتابعون خبر فوضى المونديال بدأت مبكرا.. "أزمة" تهدد مشاركة إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 نوفمبر 2025 12:28 مساءً - فوضى كأس العالم 2026 بدت تلوح بالأفق مبكرا، مع أنباء مرفقة بمخاوف، عن عدم مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأثارت تقارير حديثة مخاوف بشأن احتمال غياب كأس العالم 2026 عن منتخب إيران، في ظل التغييرات الأخيرة على قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة إيرنا، الجمعة، أن إيران رفضت المشاركة في حفل قرعة المونديال المقرر إقامته في واشنطن، الجمعة المقبل، احتجاجا على رفض السلطات الأميركية منح تأشيرات دخول لأعضاء من وفدها الرسمي، في خطوة قالت طهران إنها تهدد مشاركتها في البطولة من الأساس.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمير مهدي علوي، أن أزمة التأشيرات تتجاوز الإطار الرياضي المعتاد، مؤكدا أن الجانب الإيراني طلب تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلا أن الاتحاد الدولي لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي على هذا الطلب.

وتأتي هذه الأزمة في ظل قرار أميركي حديث بفرض حظر سفر على مواطني 12 دولة، من بينها إيران وهايتي، أُعلن في يونيو الماضي في عهد الرئيس دونالد ترامب، ويقضي بتقييد دخول أراضي الولايات المتحدة، رغم وعود باستثناء الرياضيين والمدربين والطواقم الأساسية المشاركة في البطولات العالمية الكبرى، ومنها كأس العالم والألعاب الأولمبية.

غير أن الغموض لا يزال يلف مسألة تطبيق هذه الاستثناءات على الفعاليات المرتبطة بالمونديال خارج إطار المباريات، وعلى رأسها حفل القرعة المقرر في 5 ديسمبر 2025 في مركز كينيدي.

وفي ظل استمرار القيود وعدم صدور توضيحات رسمية من واشنطن أو رد من فيفا، تزايدت المخاوف من أن تؤدي أزمة التأشيرات إلى استبعاد المنتخب الإيراني من المشاركة في مونديال 2026، ما يفتح الباب أمام واحدة من أعقد الأزمات السياسية – الرياضية في تاريخ البطولة.

من البديل؟

من جهة أخرى، تداولت بعض المصادر العراقية، أن المنتخب العراقي سيكون البديل لإيران للمشاركة في المونديال، في حال عدم مشاركة الجانب الإيراني.

يأتي ذلك لأن العراق هو المنتخب الأعلى وصولا في التصفيات، خارج نطاق المتأهلين الثمانية.