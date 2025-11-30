العالم اليوم - رسميا.. نتنياهو يتقدم للرئيس الإسرائيلي بطلب عفو

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. نتنياهو يتقدم للرئيس الإسرائيلي بطلب عفو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بطلب رسمي للعفو.

ومطلع نوفمبر كان هرتسوغ قد تلقى رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في منح العفو لنتنياهو.

وجاء في رسالة ترامب أن "العفو عن نتنياهو سيكون خطوة مهمة لتوحيد إسرائيل بعد سنوات صعبة".

وأكد ترامب في الرسالة أن نتنياهو "دافع بثبات عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء، وأن القضية المرفوعة ضده سياسية وغير مبررة".

وتابع الرئيس الأميركي في الرسالة قائلا: "الآن بعد السيطرة على حماس وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، حان الوقت لإنهاء هذه الحرب القانونية وإعطاء فرصة للعفو عن نتنياهو".

وكان ترامب قد دعا الرئيس الإسرائيلي إلى العفو عن نتنياهو في خطابه أمام الكنيست الشهر الماضي، يوم إطلاق سراح الرهائن العشرين أحياء.

وردا على رسالة ترامب قال الرئيس الإسرائيلي إن "من يريد أن يحظى بالعفو عليه ان يتقدم بطلب رسمي كما هو متبع في إسرائيل".