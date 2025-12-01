قوات الاحتلال تجدد توغلها جنوب سوريا

قوات الاحتلال تجدد توغلها جنوب سورياجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغلها في الأراضي السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوات الاحتلال توغلت في ريف القنيطرة الجنوبي.

وقالت إن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ستّ عربات عسكرية توغلت في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً عند معمل البطاريات على الطريق الواصل بين قريتي بريقة وكودنة.

وأضافت، أن المنطقة تشهد حالياً حالة توتر بالتزامن مع بقاء قوات الاحتلال في الموقع.

وكانت قوة للاحتلال توغلت أمس السبت داخل السرية الواقعة جنوب قرية رويحينة وشمال قرية زبيدة الغربية في ريف القنيطرة الجنوبي.

ويواصل الكيان الإسرائيلي سياساته العدوانية وخرقه لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.