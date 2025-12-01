العالم اليوم - أوروبا ترفع دروعها في بروكسل... واستنفار دفاعي غير مسبوق

انتم الان تتابعون خبر أوروبا ترفع دروعها في بروكسل... واستنفار دفاعي غير مسبوق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:19 صباحاً - يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة تحسين الجاهزية الدفاعية للقارة الأوروبية.

ومن المرتقب أن يشارك في الاجتماع كل من وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، لتبادل وجهات النظر حول الاحتياجات الأكثر إلحاحا لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

كما يبحث الوزراء تعزيز المشاريع الدفاعية الأوروبية المشتركة، بما في ذلك مبادرات أطلقتها المفوضية الأوروبية في أكتوبر، تتعلق بحماية الحدود، والتصدي للطائرات المسيرة، والدفاع الجوي والفضائي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الردع ضد أي تهديدات محتملة.

ويأتي الاجتماع في أعقاب الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء الراغبة في الاستفادة من "صندوق السيادة الأوروبي" (سيف)، والبالغ 150 مليار يورو (174 مليار دولار)، لتقديم خطط مفصلة حول كيفية استخدام التمويل المقترح.

وكانت 19 دولة من أصل 27 عضواً قد أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في هذا المخطط التمويلي. في المقابل، أفادت تقارير بأن مفاوضات انضمام بريطانيا وكندا إلى الصندوق باءت بالفشل، على خلفية خلافات تتعلق بحجم المساهمة المالية المطلوبة من الدولتين غير العضوين في الاتحاد الأوروبي.