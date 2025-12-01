العالم اليوم - تقرير: إنفاق قياسي على التسوق الإلكتروني في الجمعة السوداء

انتم الان تتابعون خبر تقرير: إنفاق قياسي على التسوق الإلكتروني في الجمعة السوداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:19 صباحاً - أظهرت بيانات نهائية صادرة عن شركة (أدوبي أناليتيكس) أن المتسوقين في الولايات المتحدة أنفقوا 11.8 مليار دولار عبر الإنترنت في يوم الجمعة السوداء بزيادة 9.1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع الشركة التي تغطي أكثر من تريليون زيارة لأماكن البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة أن ينفق المتسوقون 5.5 مليار دولار اليوم السبت و5.9 مليار دولار غدا الأحد، بزيادة 3.8 بالمئة و5.4 بالمئة على الترتيب عن العام الماضي.

وفي سياق منفصل، ذكرت شركة البرمجيات (سيلزفورس) أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا 18 مليار دولار على مشتريات الجمعة السوداء، بزيادة ثلاثة بالمئة عن العام الماضي، وكانت الملابس والإكسسوارات الفاخرة بين الفئات الأكثر شعبية.

وقالت سيلزفورس إن ارتفاع الأسعار أعاق الطلب عبر الإنترنت على الرغم من أن المستهلكين في الولايات المتحدة أنفقوا أكثر في الجمعة السوداء هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ اشترى المتسوقون عددا أقل من الأصناف عند إتمام الطلب مقارنة بالعام الماضي.

أما في المتاجر الفعلية، جاء الإقبال على الصفقات ضعيفا نسبيا في صباح ما بعد عيد الشكر، إذ قال بعض المتسوقين إنهم يخشون الإفراط في الإنفاق وسط استمرار التضخم والضبابية التي تحركها السياسة التجارية وسوق العمل الضعيفة.

وتتوقع أدوبي أناليتيكس أن يكون يوم الاثنين (سايبر مانداي)، وهو يوم كبير تقليديا للصفقات عبر الإنترنت، أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت في الموسم مجددا، إذ سيؤدي إلى إنفاق المستهلكين 14.2 مليار دولار، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام الماضي.