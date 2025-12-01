العالم اليوم - مبادلة للطاقة توقع اتفاقية مبدئية لتوريد الغاز لإندونيسيا

انتم الان تتابعون خبر مبادلة للطاقة توقع اتفاقية مبدئية لتوريد الغاز لإندونيسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 02:16 مساءً - أعلنت مبادلة للطاقة، و"بي إل إن إنرجي بريمر إندونيسيا" ، التابعة لشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، عن توقيع اتفاقية مبدئية لتوريد الغاز الطبيعي من حقول الغاز التابعة لمبادلة للطاقة في بحر أندامان.

يمثّل هذا الإطار محطةً فارقة في قطاع الطاقة في إندونيسيا وتعد هذه الشراكة القادمة إنجازاً مهماً لقطاع الطاقة في إندونيسيا.

وسيعمل الطرفان على تقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الحالية وتطوير حلول مستدامة لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وتوفر مذكرة التفاهم الأسس اللازمة لأولويات تأمين الطاقة لمناطق شمال سومطرة وآتشيه من حقل غاز "تانجكولو" الذي يقع حوالي 65 كيلومتراً شمالاً قبالة سواحل سومطرة، ويحتوي على احتياطيات تفوق 2 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وقال عبد الله بو علي، رئيس مبادلة للطاقة في إندونيسيا: "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بدعم مستقبل الطاقة في إندونيسيا.. ومن خلال تعاوننا مع PLN EPI، نسعى إلى توفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة تلبي الاحتياجات المحلية وتعزز أمن الطاقة الوطني.. وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في خططنا التنموية لمشروع غاز "تانجكولو" في منطقة بحر جنوب أندامان ".

يشهد قطاع الطاقة الإندونيسي مرحلة تحول ديناميكية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز البنية التحتية وتنويع مصادر إمدادات الطاقة لضمان استقرارها على المدى الطويل.

ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية والتميز التشغيلي لشركة مبادلة للطاقة من جهة وقدرات PLN EPI المحلية القوية من جهة ثانية.

ويضمن هذا التعاون توفير حلول طاقة مستدامة ومستقرة لملايين الأشخاص في إندونيسيا ويتماشى ذلك بشكل كامل مع الاستراتيجية الوطنية لإندونيسيا الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، وبناء منظومة مرنة للطاقة لديها.

من جانبه، قال راخماد ديوانتو، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إل إن إنرجي بريمر إندونيسيا": "تواصل شركة PLN EPI دعم تطوير حقول الغاز الجديدة في إندونيسيا، ونرحّب بتطوير حقل الغاز "تانجكولو" في منطقة بحر جنوب أندامان من قبل مبادلة للطاقة.. ويُعد هذا التعاون جزءاً من تطوير محفظة توريد الغاز لقطاع الطاقة، بما يدعم أمن الطاقة الوطني ويسهم في تعزيز تحول الطاقة في إندونيسيا".

جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور دجوكو سيسوانتو، رئيس هيئة تنظيم النفط والغاز في إندونيسيا (SKK Migas )، في خطوة تؤكد التزام الحكومة الإندونيسية بتعزيز التعاون بين قادة القطاع لتلبية احتياجات الطاقة المحلية.

وقال سيسوانتو إن توقيع هذه الاتفاقية المبدئية محطة فارقة في تطوير مشروع تانجكولو.

وتُمهّد هذه الاتفاقية لمناقشات أوسع حول الأطر التقنية والتجارية وتؤكد التزام مبادلة للطاقة بدعم الاحتياجات المحلية في ظل دورها طويل الأجل كشريك موثوق في إندونيسيا، بينما تواصل شركة PLN EPI قيادة المبادرات التي تضمن توفير إمدادات طاقة موثوقة للبلاد.