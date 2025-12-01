العالم اليوم - يامال يحسم الجدل: لهذا السبب اخترت إسبانيا بدلا من المغرب

انتم الان تتابعون خبر يامال يحسم الجدل: لهذا السبب اخترت إسبانيا بدلا من المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 03:28 مساءً - كشف نجم برشلونة المهاجم لامين يامال عن أسباب تفضيله اللعب للمنتخب الإسباني بدل المنتخب المغربي.

وأوضح لامين يامال في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، أن اختياره للمنتخب الإسباني جاء بعد تفكير عميق وتردد عقب ما حققه "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022.

وقال اللاعب ذو الأصول المغربية: "في أعماقي كنت أفكر في اللعب مع المغرب، ففي ذلك الوقت كان المنتخب المغربي قد وصل إلى نصف نهائي كأس العالم".

وأضاف: "لكن في لحظة الحقيقة، لم أتردد. مع كل الحب والاحترام الذي أكنه للمغرب، كنت دائما أرغب في اللعب في بطولة اليورو بأوروبا".

وتابع: "أعتقد أن كرة القدم الأوروبية أكثر مشاهدة، وأرى أنها الأقرب على المستويات الدولية".

وزاد: "الحمد لله حققت ذلك، كما أن هذا يقربني من المشاركة في كأس العالم مع فرص أكبر للفوز. سأظل دائما أحب المغرب، فهو بلدي، لكنني نشأت في إسبانيا وأشعر أيضا أنها وطني".

وولد يامال لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وسطع نجمه في الأوساط الإسبانية بعدما حقق بطولة اليورو، العام الماضي، مع منتخب "لاروخا".