روسيا تسقط 32 مسيّرة أوكرانيّة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراضها وتدميرها 32 طائرة مسيّرة أوكرانيّة في أجواء 11 منطقة روسيّة.
وأفادت الوزارة في بيان لها بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية منها أربع طائرات مسيّرة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وبريانسك ونوفغورود وروستوف، وإقليم كراسنودار.
وأضافت أن ثلاث طائرات مسيّرة تم إسقاطها فوق بحر آزوف وثلاثة أخرى فوق مقاطعة لينينغراد، واثنتين فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات فولغوغراد، وكورسك، وسمولينسك، وتولا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسقط 32 مسيّرة أوكرانيّة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.