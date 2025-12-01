العالم اليوم - ترامب يجتمع مع وزير الحرب ورئيس الأركان بشأن فنزويلا

انتم الان تتابعون خبر ترامب يجتمع مع وزير الحرب ورئيس الأركان بشأن فنزويلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 05:24 مساءً - يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، اجتماعا في المكتب البيضاوي لمناقشة الخطوات التالية تجاه فنزويلا، بحسب ما نقلت شبكة "سي ان ان" عن مصادر مطلعة، في وقت تكثف فيه الإدارة الأميركية ضغوطها على كاراكاس.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب مديرة مكتب البيت الأبيض سوزي وايلز ونائبها ستيفن ميلر.

ويأتي الاجتماع، المقرر عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد سلسلة من الضغوط المتزايدة من قبل واشنطن، شملت تنفيذ ضربات ضد سفن تهريب مخدرات وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي.

وكان ترامب قد أصدر نهاية الأسبوع توجيهًا عاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حذّر فيه شركات الطيران والطيارين والشبكات الإجرامية من التحليق في الأجواء الفنزويلية.

ومنذ سبتمبر، يشن الجيش الأميركي ضربات ضد قوارب في البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.

ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل ملموس يدعم اتهاماتها للقوارب بتهريب المخدرات، كما شكك عدد كبير من الخبراء في قانونية العمليات.

وحض المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك واشنطن على التحقيق في قانونية الضربات، قائلا إن هناك "أدلة قوية" على أنها تشكل عمليات قتل "خارج نطاق القضاء".

وأعلنت نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، السبت، عن اتخاذ اجراءات لاعداد تقرير كامل عن العملية.

وأصدر نظراؤهم في مجلس الشيوخ بيانا مماثلا في وقت متأخر الجمعة.