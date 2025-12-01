ارتفاع قتلى حريق هونغ كونغ إلى 151
ارتفعت حصيلة ضحايا حريق شب في مجمع سكني في هونغ كونغ بالصين، الأسبوع الماضي، إلى 151 قتيلا.
وقال تسانغ شوك-ين المسؤول في الشرطة في بيان اليوم، إن عدد القتلى المؤكد وصل إلى 151، غير أنه لم يستبعد ارتفاع العدد مجددا.
وأكدت إدارة التحقيقات الجنائية والأمن في هونغ كونغ فتح تحقيق معمّق في حادثة الحريق، ما أدى إلى توقيف 13 شخصا.
ويجري البحث في احتمال استخدام مواد قابلة للاشتعال، مثل السقالات المصنوعة من الخيزران، والتي تستخدم بشكل شائع في هونغ كونغ.
واندلع الحريق الأربعاء الماضي، في مجمع وانغ فوك كورت السكني المؤلف من ثمانية مبان، الذي يضم حوالي 2000 شقة في منطقة تاي بو.
ويصنف الحريق من بين أكثر الحرائق حصدا للأرواح في العالم منذ عام 1980.
