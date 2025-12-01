أوكرانيا تعلن إسقاط 63 مسيرة روسية
أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان اليوم أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 63 من أصل 89 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.
وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 89 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.
وقال البيان إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أو عطلت 63 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.
ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل نظرًا لظروف الحرب.
