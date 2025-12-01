العالم اليوم - السودان.. الدعم السريع يدخل آخر معاقل الجيش في بابنوسة

انتم الان تتابعون خبر السودان.. الدعم السريع يدخل آخر معاقل الجيش في بابنوسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 07:20 مساءً - اتهمت قوات الدعم السريع في بيان يوم الاثنين الجيش بخرق الهدنة المعلنة هناك، ونشرت مقطع فيديو يظهر توغل قواتها داخل مقر الفرقة 22 وهي آخر معاقل الجيش في المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام.

وفي بيان منفصل أكد رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان يوسف عليان أن قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها على مقر الفرقة بعد مطاردتها جنود من الجيش قاموا بمهاجمة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع.

ووفقا للبيان الصادر عن الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع، فقد هاجمت مجموعات من الجيش قوات الدعم السريع المتمركزة قرب مقر الفرقة.

وأوضح "تعرضت قواتنا في مدينة بابنوسة إلى هجوم من الجيش والمجموعات المتحالفة معه ولم يكن أمام قواتنا سوى ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وصد الهجوم".

وجددت قوات الدعم السريع التزامها بالهدنة الإنسانية المعلنة من جانبها، لكنها قالت إن الجيش "استغل تلك الهدنة لمواصلة هجماته المتكررة على عدد من المدن والقرى متسببا في مقتل وإصابة مئات المدنيين".

وحذر بيان قوات الدعم السريع من أن "استمرار الجيش في التحشيد لمواصلة القتال يعرض حياة المدنيين للخطر وينعكس سلبا على تدفق المساعدات الإنسانية".

ودعت قوات الدعم السريع دول الرباعية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة "اعتداءات الجيش المتكررة وآخرها الهجوم على منطقة كمو بجنوب كردفان الذي أدى إلى مقتل أكثر من 46 طالبا وإصابة العشرات".