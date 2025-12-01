توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغلها في الأراضي السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت من نقطة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي سالكة طريق الصمدانية الشرقية حيث أقامت حاجزا بين بلدة جبا وقرية أم باطنة وسط تحركات مستمرة في المنطقة.
وأضافت أنه فور وصول قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وعربات عسكرية إلى تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، قامت بإطلاق النار في الهواء، قبل أن تطلق النار باتجاه منازل الأهالي القريبة من التلة بهدف ترهيب المدنيين وإبعادهم عن محيط المنطقة، كما سجل إطلاق نار متقطع خلال فترة التوغل لإرهاب السكان.
وقالت إن آليات الاحتلال بقيت متمركزة في محيط التلة بحركة محدودة دون تسجيل أي اشتباكات حتى الآن، ولم تسجل أي إصابات بين المدنيين رغم إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه المنازل.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في وقت سابق اليوم في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، وصعدت إلى أعلى تل أبو قبيس الواقع على أطراف قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي.
وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال العدوانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.