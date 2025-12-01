توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة

توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرةجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغلها في الأراضي السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت من نقطة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي سالكة طريق الصمدانية الشرقية حيث أقامت حاجزا بين بلدة جبا وقرية أم باطنة وسط تحركات مستمرة في المنطقة.

وأضافت أنه فور وصول قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات وعربات عسكرية إلى تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، قامت بإطلاق النار في الهواء، قبل أن تطلق النار باتجاه منازل الأهالي القريبة من التلة بهدف ترهيب المدنيين وإبعادهم عن محيط المنطقة، كما سجل إطلاق نار متقطع خلال فترة التوغل لإرهاب السكان.

وقالت إن آليات الاحتلال بقيت متمركزة في محيط التلة بحركة محدودة دون تسجيل أي اشتباكات حتى الآن، ولم تسجل أي إصابات بين المدنيين رغم إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه المنازل.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في وقت سابق اليوم في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، وصعدت إلى أعلى تل أبو قبيس الواقع على أطراف قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال العدوانية.