العالم اليوم - موسكو تعلق على تهديدات الناتو بعمل "استباقي" وتحذر من تصعيد

انتم الان تتابعون خبر موسكو تعلق على تهديدات الناتو بعمل "استباقي" وتحذر من تصعيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:20 مساءً - اعتبرت روسيا، الإثنين، أن تصريحات رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" حول احتمالية شن ضربات استباقية ضد روسيا، "غير مسؤولة، ومحاولة لتقويض جهود تسوية الحرب الأوكرانية".

وكشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الإثنين، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يدرس اتخاذ إجراءات وصفت بأنها "أكثر عدوانية" واستباقية للرد على الهجمات الإلكترونية وانتهاكات المجال الجوي التي يعتقد أن مصدرها روسيا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو"، جوزيبي كافو دراغوني، قوله، إن التحالف العسكري الغربي يدرس تكثيف استجابته للحرب الهجينة من موسكو، مضيفا أنه "يمكن اعتبار الضربات الاستباقية إجراءات دفاعية".

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات دراغوني حول احتمالية توجيه ضربات استباقية لروسيا خطوة "شديدة الخطورة وعديمة المسؤولية".

وأوضحت في بيان، الإثنين، أن هذه التصريحات تظهر "استعداد الحلف للمضي قدما في مسار التصعيد، ونرى فيها محاولة متعمدة لعرقلة الجهود الرامية للخروج من الأزمة الأوكرانية".

وأضافت زاخاروفا أنه "يجب على من يطلقون مثل هذه التصريحات أن يكونوا على دراية بالمخاطر والعواقب المحتملة، بما في ذلك على أعضاء الحلف نفسه".

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت أوروبا للعديد من حوادث الحرب الهجينة، بعضها ينسب إلى روسيا وأخرى غير واضحة، من قطع الكابلات في بحر البلطيق إلى الهجمات الإلكترونية في أنحاء القارة.