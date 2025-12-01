العالم اليوم - موسكو تتهم أوروبا بالاستعداد لمواجهة عسكرية مباشرة

انتم الان تتابعون خبر موسكو تتهم أوروبا بالاستعداد لمواجهة عسكرية مباشرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:20 مساءً - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لخوض مواجهة عسكرية محتملة مع روسيا.

وقال غروشكو إن السياسات العسكرية المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ترتكز على تهيئة الاقتصاد والبنية التحتية والقدرات اللوجستية، بالإضافة إلى المجتمع والمنظومة العسكرية، لصراع مباشر مع موسكو.

وكان المسؤول الروسي قد صرح في أواخر أكتوبر بأن أوروبا الغربية تتحضر لسيناريو صدام مع روسيا، وذلك تعليقا على تهديد وزير الدفاع البلجيكي، تيو فرانكن، بأن الناتو سيقوم بـ"محو موسكو من على وجه الأرض" إذا استخدمت روسيا صواريخ ضد بروكسل.

وفي السياق نفسه، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إن أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا.

واعتبر لافروف، في مقابلة، أن أوروبا "تخرب كل جهود صنع السلام، وترفض الاتصالات المباشرة مع موسكو. هم يفرضون عقوبات جديدة ترتد على اقتصاداتهم بشكل أكبر، ويتأهبون علانية لحرب أوروبية كبرى جديدة ضد روسيا".

وأشار إلى أن موسكو مستعدة لاستئناف الاتصالات مع أوروبا "عندما ينتهي جنون الرهاب من روسيا. لا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك".