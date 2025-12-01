ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسياأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة سومطرة، إلى 604 قتلى على الأقل.

وذكرت الوكالة، في بيان، أن 464 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، فيما أصيب 2600 شخص.

وأوضحت أن أكثر من 1.5 مليون شخص تضرروا، وفر نحو 570 ألف شخص من منازلهم.

وكانت مقاطعة سومطرة الشمالية هي الأكثر تضررا حيث تم تأكيد وفاة 283 شخصا.

كما أعلن المسؤولون تسجيل 165 وفاة في سومطرة الغربية و156 وفاة في مقاطعة آتشيه، في الطرف الشمالي لسومطرة.

وضربت الأمطار الموسمية أجزاء واسعة من سومطرة الأسبوع الماضي مما تسبب في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وغرق مناطق بأكملها.