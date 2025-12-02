العالم اليوم - رسائل تهديد بشعار "ماغا" تصل لزعيم الأقلية بالشيوخ الأميركي

انتم الان تتابعون خبر رسائل تهديد بشعار "ماغا" تصل لزعيم الأقلية بالشيوخ الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 03:28 صباحاً - أعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، الاثنين، تلقي مكاتبه تهديدات بوجود قنابل في رسائل تحت شعار "ماغا"، وذلك وفق ما أفاد به المحققون في ولاية نيويورك.

وقال شومر على منصة إكس، إن السلطات أبلغته بالتهديدات المرسلة إلى المكاتب في روتشستر وبنغهامتون ولونغ آيلاند.

وحملت رسائل البريد الإلكتروني كلمة "ماغا" في خانة الموضوع، في إشارة إلى حركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

كما كررت الرسائل ادعاء ترامب الزائف بأن انتخابات 2020، التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن، كانت "مزورة".

وشكر شومر، وهو ناقد بارز لترامب، أجهزة إنفاذ القانون على تأمين المكاتب، وأكد أنه لم يصب أحد بأذى.

وكان ترامب، الذي يستهدف شومر بشكل متكرر، قد جدد هجومه عليه الأسبوع الماضي خلال مراسم العفو التقليدية عن ديك الرومي في عيد الشكر.

وخلال مراسم العفو عن ديكين في البيت الأبيض منذ أيام مزح ترامب حول الديكين الاثنين، قائلا إنه كان يفكر في البداية بتسميتهما تشاك ونانسي، في إشارة إلى الديمقراطيين تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، لكنه أضاف بعد ذلك: "لن أعفو عن هذين الشخصين أبدا".