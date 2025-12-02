العالم اليوم - إدارة ترامب تخشى من زعزعة استقرار سوريا بسبب إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر إدارة ترامب تخشى من زعزعة استقرار سوريا بسبب إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 03:28 صباحاً - أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن قلقها من أن تؤدي التدخلات الإسرائيلية إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص التوصل لاتفاق أمني.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهما، إن إدارة ترامب أعربت عن قلقها من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية المتكررة في سوريا إلى زعزعة استقرار البلاد وتقويض الآمال في التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

وأوضح مسؤول أميركي، أن واشنطن طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الضربات في سوريا، وأنه إذا لم يفعل ذلك سيدمر نفسه ويفقد فرصة دبلوماسية ضخمة.

كما ذكر مسؤولون أميركيون، أن البيت الأبيض لم يتلق إشعارا مسبقا بالعملية الإسرائيلية في سوريا، ولم يحذر سوريا من خلال القنوات العسكرية كما فعلوا في حالات سابقة.

وأشار مسؤول رفيع المستوى إلى أن سوريا لا تريد مشكلات مع إسرائيل، وهذا هو الفارق بين الوضع فيها وبين لبنان.

وقال مسؤول أميركي: "نتنياهو يرى، لكنه يرى أشباحا في كل مكان، وبتصرفاته سيحول الحكومة السورية الجديدة إلى عدو".