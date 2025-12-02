العالم اليوم - فيديو.. الشرع يهنئ المنتخب السوري بعد الفوز في كأس العرب

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الشرع يهنئ المنتخب السوري بعد الفوز في كأس العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:32 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يجري اتصالا عبر الفيديو مع بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، عقب فوز المنتخب السوري على نظيره التونسي 1-0 في افتتاح مشوارها ببطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وأعرب الشرع خلال الاتصال عن سعادته بهذا الفوز، مؤكدا تفاؤله بقدرة المنتخب السوري على بلوغ نهائيات كأس العالم في السنوات المقبلة.

وخاطب الشرع أفراد المنتخب قائلا: "قدموا كل ما لديكم، وسنصل إلى كأس العالم. سنعمل على صيانة المنشآت الرياضية والاهتمام بها وجلب الاستثمارات لهذا القطاع".

وكان المنتخب السوري قد استهل منافسات المجموعة الأولى في كأس العرب 2025 بفوز ثمين على نظيره التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين على استاد أحمد بن علي، وسط حضور جماهيري بلغ نحو 30 ألف متفرج.

وسجل عمر خربين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48 من ضربة حرة مباشرة، مانحا منتخب بلاده أول 3 نقاط في البطولة.