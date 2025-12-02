العالم اليوم - "برادا" تستحوذ على "فيرساتشي" مقابل 1.4 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر "برادا" تستحوذ على "فيرساتشي" مقابل 1.4 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 02:24 مساءً - استحوذت مجموعة "برادا" رسمياً على منافستها دار أزياء "فيرساتشي"، ومقرّها مدينة ميلانو، في صفقة بلغت قيمتها 1.25 مليار يورو (نحو 1.4 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت المجموعة في بيان صدر الثلاثاء.

وتضع الصفقة دار الأزياء المعروفة بتصميماتها الجذابة تحت سقف واحد مع أزياء برادا "شديدة الأناقة" وجاذبية علامة "ميو ميو" التجارية التي تستهدف فئة الشباب.

ومن المتوقع أن تعيد الصفقة المرتقبة مسيرة "فيرساتشي"، بعدما سجلت أداء متوسطا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، ضمن مجموعة "كابري هولدينجز" الأمريكية للسلع الفاخرة.

وكانت "كابري هولدينجز"، التي تضم مجموعة "مايكل كورس" و"جيمي تشو"، قد استحوذت على "فيرساتشي" في عام 2018.