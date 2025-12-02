العالم اليوم - قبل صدام الجزائر.. السودان يرفع راية البداية القوية في قطر

انتم الان تتابعون خبر قبل صدام الجزائر.. السودان يرفع راية البداية القوية في قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 03:24 مساءً - أكد الغاني كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب السودان أن فريقه يسعى إلى تحقيق بداية قوية في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، عندما يواجه نظيره الجزائري غدا الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وقال أبياه في مؤتمر صحفي: "نسعى لبداية قوية أمام أحد أقوى المنتخبات في البطولة، ونتطلع إلى تقديم مستوى مشرف يعكس قيمة منتخب السودان وأهمية هذه البطولة التي تجمع نخبة المنتخبات العربية في أجواء مثالية".

وأشار إلى أن البطولة تضم منتخبات قوية ذات تاريخ وإمكانات كبيرة، مع مستوى تقني وتنظيمي متقدم، مما يجعل المنافسة تحديا حقيقيا. وأضاف أن لاعبي المنتخب جاهزون ولديهم رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب الجزائر.

ووصف المدرب المواجهة بأنها اختبار حقيقي لطموحات الفريق، وفرصة لإظهار التطور في الأداء والروح القتالية على أرضية الملعب.

وقال إن التحدي الأكبر في مثل هذه البطولات لا يقتصر على مجرد المشاركة أو تجاوز الدور الأول، بل يكمن في الاستعداد الذهني والفني لخوض منافسة من هذا النوع.

من جانبه، أعرب لاعب الوسط عمار طيفور عن ثقته بقدرة المنتخب السوداني على تقديم أداء قوي أمام المنتخب الجزائري حامل اللقب، مؤكدا أن الفوز في هذه المباراة سيكون له أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب.

وأشار طيفور إلى أن جميع اللاعبين في حالة جاهزية تامة، ومستعدون لبذل أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير السودانية.