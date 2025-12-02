العالم اليوم - كأس العرب.. المغرب يفتتح مشواره بفوز كبير على جزر القمر

انتم الان تتابعون خبر كأس العرب.. المغرب يفتتح مشواره بفوز كبير على جزر القمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 05:20 مساءً - افتتح المنتخب المغربي، يوم الثلاثاء، مسيرته في بطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بفوز ثمين 3-1 على منتخب جزر القمر، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة، التي تضم أيضا منتخبي السعودية وسلطنة عمان.

وسجل منتخب المغرب، الذي يشارك بالفريق الثاني، مبكرا عن طريق سفيان بوفتيني في الدقيقة الخامسة، وأضاف زميلاه طارق تيسودالي وكريم البركاوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين العاشرة والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، أحرز منتخب جزر القمر هدفه الوحيد عبر (النيران الصديقة)، عقب تسجيل محمد بولاكسوت، لاعب منتخب المغرب، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وبتلك النتيجة، حصل منتخب المغرب الثاني على أول 3 نقاط في المجموعة، التي تشهد لقاء آخر في وقت لاحق من مساء الثلاثاء بين منتخبي السعودية وسلطنة عمان، فيما بقي منتخب جزر القمر بلا رصيد من النقاط.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة، سوف يتأهلان للأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تتواصل منافساتها حتى 18 ديسمبر الجاري.