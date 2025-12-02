العالم اليوم - مصر والكويت تتعادلان في بداية مشوارهما بكأس العرب

انتم الان تتابعون خبر مصر والكويت تتعادلان في بداية مشوارهما بكأس العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 07:20 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة المنتخب المصري وشقيقه المنتخب الكويتي، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025.

المباراة اتسمت بالندية والإثارة، خاصة في شوطها الثاني، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وأتيحت لهما العديد من الفرص التهديفية.

شهد الشوط الأول إهدار المنتخب المصري لفرصة التقدم عندما أضاع اللاعب عمرو السولية ركلة جزاء في الدقيقة 37 تصدى لها حارس مرمى الكويت بنجاح.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب الكويت من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 64 عن طريق المدافع فهد الهاجري، الذي استغل كرة عرضية وسددها في شباك الفراعنة.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز كويتي مفاجئ، تحصل المنتخب المصري على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 88، نفذها بنجاح صانع الألعاب محمد مجدي أفشة، مسجلاً هدف التعادل ومنقذاً نقطة ثمينة لمنتخب بلاده.

بهذه النتيجة، يتقاسم المنتخبان نقاط المباراة الأولى في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي السعودية وعُمان، واللذين سيلتقيان في وقت لاحق.