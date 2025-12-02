العالم اليوم - إسرائيل تتهم حزب الله باغتيال شهود على انفجار مرفأ بيروت

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتهم حزب الله باغتيال شهود على انفجار مرفأ بيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 09:24 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي إن وحدة خاصة تابعة لحزب الله تقف وراء اغتيال عدد من الشخصيات اللبنانية التي كانت، بحسب زعمه، تعتزم كشف معلومات تتعلق بخلفية انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن ما يعرف بـ"الوحدة 121" نفذت عمليات اغتيال طالت أربعة أشخاص، وصفهم بأنهم ضباط في الجمارك وصحفي وناشط سياسي، بدعوى ارتباطهم بمعلومات تشير إلى صلة حزب الله بتخزين نترات الأمونيوم في المرفأ.

ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن من بين القتلى جوزيف سكاف، رئيس قسم الجمارك في مرفأ بيروت، الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عام 2017 بعد مطالبته بإخراج شحنات نترات الأمونيوم من المرفأ. ومنير أبو رجيلي، رئيس وحدة منع التهريب في الجمارك، الذي قيل إنه اغتيل طعنا في ديسمبر 2020 بعد الإدلاء بمعلومات تتعلق بملف الانفجار. وجو بجاني، المصور الذي وثق مشاهد أولية من الانفجار، والذي اغتيل رميا بالرصاص في ديسمبر 2020، بحسب الجيش الإسرائيلي. ولقمان سليم، الناشط السياسي والصحفي المعروف بانتقاداته لحزب الله، والذي قتل في فبراير 2021.

وأضاف الجيش لإسرائيلي أن منفذي الاغتيالات سرقوا هاتف جو بجاني عقب مقتله، في إطار ما وصفه بمحاولة طمس الأدلة.

في المقابل، نفى حزب الله في السابق أي علاقة له بهذه الاغتيالات، كما لم يخلص التحقيق القضائي اللبناني حتى الآن إلى نتائج حاسمة في أي من هذه القضايا.

ويأتي هذا الاتهام الإسرائيلي في وقت لا يزال فيه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يواجه تعقيدات سياسية وقضائية منذ عام 2020، وسط استمرار مطالبة أهالي الضحايا بكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة المسؤولين.