العالم اليوم - ترامب: أي دولة تهرب المخدرات إلى أميركا "معرضة للهجوم"

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:28 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن أي دولة تسهل تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفا لهجوم أميركي.

وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع فريق إدارته في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى تهريب الكوكايين من كولومبيا، قائلا: "أي جهة تقوم بذلك وتبيع المخدرات إلى بلادنا، ستكون معرضة للهجوم".

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة عملياتها لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وبحسب تقارير رسمية، نفذت القوات الأميركية ما لا يقل عن 21 غارة استهدفت قوارب يزعم أنها تنقل مخدرات منذ سبتمبر الماضي، وأسفرت العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا.