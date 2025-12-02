العالم اليوم - فيديو: سقوط مفاجئ على الهواء.. إغماء مذيعة خلال بث مباشر

انتم الان تتابعون خبر فيديو: سقوط مفاجئ على الهواء.. إغماء مذيعة خلال بث مباشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:24 مساءً - انهارت مذيعة التليفزيون البريطانية لورا وودز على الهواء أثناء تغطية قناة "آي تي في" للمباراة الودية بين منتخبي الكرة النسائية إنجلترا وغانا، الثلاثاء.

وتعرضت المذيعة البريطانية للإغماء أثناء تغطية ما قبل المباراة بين الفريقين أثناء تمركزها على طرف الملعب.

وسارع المحللان إيان رايت وأنيتا أسانتي للإمساك بها، وهي على وشك السقوط.

وانتقل البث المباشر للقناة إلى فاصل إعلاني، وبعد استئناف التغطية، حلّت مكانها زميلتها، كاتي شاناهان.

وقالت شاناهان "كما لاحظتم، لورا وودز تعرضت لوعكة مفاجئة، وسأتولى المهمة مكانها".

من جانبه، كتب خطيب وودز، دم كولارد، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "لورا بخير تحت رعاية الأشخاص المناسبين، نشكركم على رسائلكم اللطيفة".